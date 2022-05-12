Алексея Улюкаева могут вернуть в колонию в случае нарушения двух условий освобождения
Освобожденного сегодня из ИК-1 в Тверской области экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева могут вернуть в колонию. Это произойдет, если он нарушит два условия досрочного освобождения.
В Московском районном суде Твери рассказали, что на Улюкаева наложены следующие ограничения: он не может менять постоянное место жительства без уведомления ФСИН, а также обязан один раз в месяц отмечаться в уголовно-исправительной инспекции.
«... В случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 79 УК РФ, условное осуждение ему может быть отменено, а осужденный направлен для исполнения оставшейся неотбытой части наказания», - объяснили ТАСС в суде.
12 мая Улюкаев вышел из места заключения. Он отбыл в колонии 5,5 лет из восьми назначенных.
27 апреля суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении - ни прокуратура, ни ФСИН не обжаловали данное решение.
Улюкаев выехал из ИК в сопровождении кортежа и не стал общаться с журналистами. Утром у ИК заметили Mersedes с московскими номерами. Он уехал из тюрьмы на Range Rover, сидя на заднем сиденье автомобиля. Улюкаева встречала жена Юлия.