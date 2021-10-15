Алексей Пушков назвал немецкого журналиста русофобом с низким интеллектом за призыв экономить газ
Российский сенатор Алексей Пушков обрушился с критикой на немецкую еженедельную газету Die Zeit. Дело в том, что накануне автор одной из статей данного СМИ призвал жителей Германии экономить газ, чтобы не угождать российскому президенту Владимиру Путину и не радовать его.
Пушков считает данное заявление абсурдным и назвал журналиста, написавшего текст, неучем. Политик убежден, что на самом деле причины резкого роста цен на газ связаны с необдуманной ставкой немцев на «зеленую энергетику» и их собственными просчетами, Россия же продает энергоресурс в Европу по стабильным ценам.
«Наблюдается прямая зависимость между уровнем русофобиии и уровнем политического интеллекта: чем выше русофобский напор у политика или журналиста, тем ниже его интеллект», - заключил Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее лидер РФ похвастался запасами газа в РФ.