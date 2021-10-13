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Политика
«Планетарный характер»: Владимир Путин «похвастался» запасами газа в РФ на фоне энергокризиса в ЕС
13 октября, 2021 17:09
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин рассказал о запасах природного газа в нашем государстве. Он не стал называть точные цифры, но ясно дал понять, что масштаб впечатляющий.
«Если посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер», - заявил лидер РФ.
Путин подчеркнул, что даже в условиях повышенного внутреннего спроса, страна может позволить себе нарастить экспорт топлива - «мы увеличиваем поставки в Европу», - заявил он, не уточняя, сверх контрактов или нет, передает «Экономика сегодня».
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не собирается бесплатно поставлять газ в Европу.
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