Новости – Политика
Политика
Власти РФ собираются наблюдать за энергокризисом в ЕС и отказываются увеличивать поставки газа
13 октября, 2021 13:02
1 мин
1 мин
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Россия увеличила до максимума поставки газа в Европу в соответствии с контрактными обязательствами. Странам ЕС, оказавшимся сейчас в непростой экономической ситуации на фоне энергетического кризиса, не стоит ждать от РФ безвозмездной помощи.
«Ну, сверх контрактов ничего не может поставляться. То есть как, бесплатно?», - удивился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вопросу о том, не поставляется ли российский газ в Европу сверх контрактов, передает РИА Новости.
Ранее старший советник по энергетической безопасности Госдепа США обрушился на Россию с критикой и призвал ответить за неувеличение поставок газа в Европу.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости