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Политика
Старший советник Госдепа требует от России объяснений за поставки газа в ЕС
12 октября, 2021 20:48
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Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com
Россия должна ответить за неувеличение поставок газа в Евросоюз. Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента Соединённых Штатов Америки Амос Хохштейн.
По его словам, РФ намеренно спровоцировала кризис в крупнейшем экономико-политическом объединении, отказавшись перевыполнять контрактные обязательства после появления дефицита природного топлива в ЕС.
Представитель американской администрации обвинил РФ в том, что она прячется за бумажками, наблюдая за тем, как энергетический кризис в ЕС трансформируется в экономический. Москве удастся сохранить статус надежного поставщика газа только в том случае, если она повысит поставки газа, передаёт цитату Хохштейна «Экономика сегодня».
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