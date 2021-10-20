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Алексей Навальный получил главную премию Евросоюза в области прав человека
20 октября, 2021 16:04
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Komsomolskaya Pravda /Russian Look/
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному присудили премию «За свободу мысли» от Европарламента. Кроме него, кандидатами были экс-президент Боливии Жанин Аньес и афганские правозащитницы.
Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».
Оппозиционер получил премию «за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека». Его выдвигала Европейская народная партия - крупнейшая фракция Европарламента.
Ранее сообщалось, что четыре страны дали ответы на вопросы России по делу Навального и химической формуле отравляющего вещества.
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