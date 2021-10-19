Четыре страны ответили на вопросы России о Навальном и химической формуле отравляющего вещества
Четыре страны дали в срок ответы на вопросы российских властей об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Вопросы были заданы Россией в ответ на запрос 45 государств, связанный с покушением на политика.
Об отравлении политика отвечали представительства Германии, Франции, Швеции и Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщил бывший сотрудник ОЗХО Марк-Михаэль Блум в Twitter.
Германия ответила насчет перевозки Навального в Берлин и сообщила, что борт предоставило частное лицо. Никого из властей Германии на борту не было. Россия спросила, почему эксперты скрывают формулу химического вещества, найденного в крови оппозиционера. Германия заявила, что уже предоставила информацию об отравлении, а ее выводы подтверждены ОЗХО.
В письме Великобритании дан ответ о роли Марии Певчих (имеет британское гражданство - прим.)в перевозке Навального. Россия считает, что ее роль скрывают. Страна ответила, что СМИ всё подробно описали. В остальном Лондон солидарен с Германией. Насчет следов химического вещества на бутылке воды Великобритания заявила, что доверяет Германии в обращении с вещественными доказательствами.
Обе страны подчеркнули, что сама Россия фактически не ответила на вопросы 45 стран для прояснения ситуации.
Франция согласилась с выводами европейских партнеров. Швеция ответила, что действовала по запросу Германии, и переадресовала ей вопрос о формуле химического вещества, обнаруженного в организме отравленного политика.
Напомним, в ОЗХО подтвердили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Встревоженные государства, входящие в ОЗХО, задали вопросы России по отравлению политика. В запросе содержалось четыре вопроса. В России сочли, что они «не по адресу», а ответы оценили как «исчерпывающие».