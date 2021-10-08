Россия ответила на вопросы 45 «встревоженных» государств и задала им свои
Россия спустя два дня после получения вопросов от 45 «встревоженных» государств-участников ОЗХО предоставила «исчерпывающий» ответ. Одновременно российская сторона задала им свои вопросы.
Об этом сообщил постпред при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, на запрос ОЗХО был дан «достойный и выверенный ответ».
Как Россия объяснила отравление оппозиционера Алексея Навального, которым интересовались страны, не уточняется. Шульгин заявил, что вопросы стран в Гааге были «не по адресу».
Шульгин рассказал, что в запросе содержалось четыре вопроса. В частности, страны интересовало, как Россия оценивает заключения ОЗХО и что предпринимала в связи с отравлением.
При этом Москва подготовила целый список встречных вопросов, «касающихся этой мутной истории», а также роли государств «в ими самими режиссированном спектакле». Некоторые вопросы задавались ранее, но появились и новые, пишет ТАСС.
Напомним, в начале октября страны направили России вопросы, ответить на которые требовалось в течение 10 дней.
Они касались отравления политика Алексея Навального в августе 2020 года. Оппозиционеру стало плохо в самолете из Томска в Москву. Борт посадили в Омске, Навального госпитализировали, но потом перевезли на лечение в Берлин. По возвращении из Германии его задержали, судили и посадили в тюрьму.