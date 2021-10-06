45 стран в Гааге передали вопросы в адрес России. У нее есть 10 дней на ответ
В адрес России направлены вопросы об отравлении оппозиционера Алексея Навального на российской территории в 2020 году. Вопросы возникли у 45 стран, входящих в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), штаб-квартира которой находится в Гааге.
Они переданы, как того требует Конвенция о запрещении химического оружия. Напомним, Россия является ее стороной.
На ответы у России есть только 10 дней.
О вопросах к России сообщила в Twitter делегация Великобритании в ОЗХО.
В августе 2020 года Навальный почувствовал себя плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт посадили в Омске, политика госпитализировали. Супруга Навального Юлия добилась, чтобы его перевезли на лечение в Германию. Специалисты берлинской клиники Charite установили, что Навального отравили ядом «Новичок». Взятые в России анализы этого не подтвердили. Российские власти отрицали обвинения в отравлении.
По возвращении из Германии 17 января Навальный был задержан. 2 февраля ему заменили условный срок на реальный. Оппозиционер отбывает наказание во владимирской колонии.