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Александр Лукашенко вспомнил рецепт бутерброда из детства
8 октября, 2021 16:26
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил эпизод из детства и рассказал о рецепте бутерброда.
Выступая на собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, Лукашенко вспомнил, «как люди питались». «В память врезалось: этот хлеб, сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпался. Начинаешь есть, собака подошла - схватила этот кусок хлеба: упал в пыль, в грязь, поднял – съел. И это было».
Лукашенко отметил, что в те времена люди питались просто, но пища была здоровая, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко хочет найти свой путь для Беларуси в «дикой рыночной вакханалии».
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