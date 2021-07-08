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Актёра Игоря Верника госпитализировали
8 июля, 2021 14:19
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Павел Кашаев/Global Look Press
Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Игорь Верник госпитализирован в одну из больниц города Москвы. Выяснилось, что у артиста проблемы с сердцем. В каком именно он находится состоянии, неизвестно.
В медучреждении Вернику должны сделать каронарографию. К слову, она показана при объективных признаках ишемии миокарда, постинфарктной или нестабильной стенокардии, остром коронарном синдроме, а также перед плановыми операциями на сердце. По результатам исследования врачи назначат лечение артисту, передает 5-tv.ru.
Ранее супруга советского и российского музыканта и актёра Петра Мамонова прокомментировала информацию о его смерти.
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