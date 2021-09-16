«Ах, этот ГУМ!»: москвичи увеличили траты в магазинах и ресторанах в центре Москвы

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Жители Москвы, которые получают больше 300 тысяч рублей в месяц, увеличили траты на рестораны и магазины одежды и обуви. Немалые суммы они оставляют в торговых точках в центре Москвы. Как подсчитала международная консалтинговая компания CBRE на основе данных «Сбер.Аналитики», расходы зажиточных москвичей увеличились за год, , с июля 2020 по июнь 2021 года, на 14-16%.

Средний чек в магазинах одежды и обуви превышает 44 тысячи рублей, в ресторанах респонденты тратили по 2 тысячи рублей на человека.

Самые богатые москвичи проживают в ЦАО. За центром идут богачи из западного округа, в который входят районы Дорогомилово, Фили-Давыдково и другие. Они тратят 19% дохода на одежду и обувь, а 13% — на кафе и рестораны. За год их средние чеки по этим двум направлениям выросли на 9 и 13% соответственно.

В опросе приняли участие 102,6 тысячи жителей столицы, которые получают от 3,6 млн рублей в год и приезжают в районы внутри Садового кольца хотя бы пару раз в год. Только с карт Сбербанка эти люди принесли бизнесу почти 365 млрд рублей.

Касаемо гендерных различий, в компании выяснили, что мужчины с доходом более 300 тысяч рублей тратят в месяц в два раза больше, чем женщины. Женщины любят покупать новую одежду, тратя на это 26% зарплаты. На рестораны они тратят лишь 7%. Мужчины и на рестораны и на одежду тратят по 12% средств.

Излюбленное место для богатых москвичей — магазины одежды в Тверском районе (ГУМ, ЦУМ и другие). Там они оставили в среднем по 70,6 тысячи рублей. По ресторанам лидируют Хамовники, в местных заведениях богатые москвичи тратят в среднем по 3 тысячи рублей.

Ранее в сети появилось исследование, в котором говорилось, что каждый пятый взрослый перестал ходить в рестораны из-за резкого скачка цен.