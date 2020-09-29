«Русская планета»

В Беларуси появилась группировка хакеров, которая поддерживает Александра Лукашенко и действующую власть. Они взломали сайт KYKY и оставили там угрозу «Киберпартизанам*». Сайт KYKY никакого отношения к «Киберпартизанам*» не имеет.

Как заявляют издатели, KYKY – это умный лайфстайл-журнал. В последнее время он освещает события в Беларуси, в том числе протесты.

28 сентября KYKY был взломан. На главной странице появилось послание с текстом «Вы взломаны», а также 30-секундная аудиозапись от «Кибер-контр-партизан».

«Мы сторонники Лукашенко. Нам известно о вашей разработке системы распознавания лиц, позволяющей деаномизировать сотрудников силовых структур, а также о взломе их счетов. Силовики честным трудом зарабатывали эти деньги, разгоняя толпу нерадивых протестантов, поэтому мы не приемлем такого безобразия и хотим восстановить справедливость. Знайте, «Кибер Партизаны», вы тоже не защищены! И мы вас не боимся. До встречи», - говорилось в аудиозаписи.

Редакция журнала KYKY прокомментировала этот взлом следующим образом:

«Взломщики обратились не по адресу: мы не разрабатывали систему распознавания лиц, а также никак не относимся к группировке «КиберПартизан». Нам лестно такое внимание – но в следующий раз просим выбрать для взлома сайт, на котором данный контент будет выглядеть более аутентично».

*Киберпартизаны – хакерская группа, поддерживающая оппозицию. Они взяли на себя ответственность за множественные взломы государственных ресурсов и грозились обрушить налоговую и энергетическую системы страны, поясняет SecurityLab.ru.

Ранее Франция и Литва заявили о необходимости ввести санкции против официальных лиц Беларуси как можно скорее.