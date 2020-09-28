Франция и Литва настаивают на скорейшем введении санкций против Беларуси
Президент Франции Эммануэль Макрон совместно с литовским коллегой Гитанасом Науседой считают, что ЕС должен ввести санкции против официальных лиц Беларуси как можно скорее. Ограничительные меры коснутся тех, кто причастен к фальсификациям на президентских выборах и насилию в отношении протестующих.
«Мы пришли к единому мнению, что ЕС должен как можно быстрее ввести санкции, которые уже были обсуждены и предложены», - заявил президент Литвы.
«Если диктатор не хочет отдать власть, с ним надо разговаривать языком санкций», - добавил Науседа.
Позицию Литвы также поддержал Эммануэль Макрон, отметив, что Франция готова к посредничеству в урегулировании кризиса, передает «ТАСС».
«Да, мы полностью разделяем задачи, - подтвердил Макрон. - Я бы хотел, чтобы мы как можно быстрее могли принять необходимые санкции, но также возобновить посредничество».
Ранее Макрон отказал Александру Лукашенко в президентстве.