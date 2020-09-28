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Франция и Литва настаивают на скорейшем введении санкций против Беларуси

Антон Мельников
28 сентября, 2020 23:43
1 мин
у
24tv.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон совместно с литовским коллегой Гитанасом Науседой считают, что ЕС должен ввести санкции против официальных лиц Беларуси как можно скорее. Ограничительные меры коснутся тех, кто причастен к фальсификациям на президентских выборах и насилию в отношении протестующих.

«Мы пришли к единому мнению, что ЕС должен как можно быстрее ввести санкции, которые уже были обсуждены и предложены», - заявил президент Литвы.

«Если диктатор не хочет отдать власть, с ним надо разговаривать языком санкций», - добавил Науседа.

Позицию Литвы также поддержал Эммануэль Макрон, отметив, что Франция готова к посредничеству в урегулировании кризиса, передает «ТАСС».

«Да, мы полностью разделяем задачи, - подтвердил Макрон. - Я бы хотел, чтобы мы как можно быстрее могли принять необходимые санкции, но также возобновить посредничество».

Ранее Макрон отказал Александру Лукашенко в президентстве.

темы
санкции
Беларусь
Франция
Литва
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