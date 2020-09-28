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Политика
Франция сторону выбрала. Макрон отказал Александру Лукашенко в президентстве
28 сентября, 2020 22:09
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Youtube / Emmanuel Macron
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о непризнании Александра Лукашенко законным главой Республики Беларусь. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе.
«Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента», — цитируют заявление Макрона «Ведомости».
Также ранее сегодня стало известно, что французский президент проведет переговоры с одним из лидеров белорусской оппозиции – Светланой Тихановской. Встреча ожидается в самое ближайшее время.
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