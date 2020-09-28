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Дата назначена. Эммануэль Макрон встретится со Светланой Тихановской

Антон Мельников
28 сентября, 2020 19:22
1 мин
ч
«Русская планета»

По данным агентства France-Presse (АFP), президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с белорусским оппозиционером и бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Встреча состоится 29 сентября в ходе визита Макрона в Литву.

Также сообщается, что встреча французского лидера с Тихановской пройдет в Вильнюсе, передает «ТАСС».

Ранее Эммануэль Макрон потребовал Александра Лукашенко уйти.

темы
Беларусь
Франция
Эммануэль Макрон
Светлана Тихановская
1 мин