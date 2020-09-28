Дата назначена. Эммануэль Макрон встретится со Светланой Тихановской

«Русская планета»

По данным агентства France-Presse (АFP), президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с белорусским оппозиционером и бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Встреча состоится 29 сентября в ходе визита Макрона в Литву.

Также сообщается, что встреча французского лидера с Тихановской пройдет в Вильнюсе, передает «ТАСС».

Ранее Эммануэль Макрон потребовал Александра Лукашенко уйти.