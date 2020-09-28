Эммануэль Макрон потребовал Александра Лукашенко уйти. Президент Беларуси ответил

фото: Flickr

Президент Беларуси ответил французскому коллеге Эммануэлю Макрону на призыв покинуть президентский пост.

Макрон назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти и выразил восхищение демонстрантами. Также глава Франции заявил, что Лукашенко следует добровольно покинуть свой пост.

Лукашенко заявил, что Макрон сам должен был бы уйти в отставку еще два года назад.

«Как опытный политик - незрелому - хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции» - сообщает БЕЛТА.

В Беларуси считают, что режима секретности в инаугурации не было, однако российского посла на церемонию не пригласили. Также официальные власти республики не согласны с тем, что разгон протестов осуществляется в жестком режиме.

Об этом в интервью «Русской планете» рассказал председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.