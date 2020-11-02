Акции протеста в Беларуси: более 300 задержанных по всей стране

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Число задержанных на акциях протеста, которые прошли 1 ноября в Беларуси, превысило 300 человек, сообщили правозащитники.

К этому часу в списке задержанных насчитывается 304 человека, большая часть из которых - в Минске. Также задержания проводились в Могилеве, Гродно, Бресте и Жодишках, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что милиция применила нелетальное оружие и произвела несколько выстрелов в воздух. Силовики решили попугать подошедших близко протестующих.

В самом ведомстве заявили, что применяются «необходимые меры по поддержанию порядка в столице и обеспечению общественной безопасности при проведении несанкционированного массового мероприятия».