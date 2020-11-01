Минские силовики увидели подходящих протестующих и решились стрелять

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Белорусская милиция, в ходе протестов 1 ноября, применила нелетальное оружие и произвела несколько выстрелов в воздух. Силовики решили попугать подошедших близко протестующих.

В самом ведомстве заявили, что применяются «необходимые меры по поддержанию порядка в столице и обеспечению общественной безопасности при проведении несанкционированного массового мероприятия».

Как сообщает «Интерфакс», в милиции заявили о нарушении общественного порядка, обвиняя протестующих в препятствовании передвижению автомобилей.