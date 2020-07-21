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Академик РАН объяснил когда ждать окончания первой волны коронавируса

Антон Мельников
21 июля, 2020 20:21
1 мин
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Pixabay

Заведующий кафедрой вирусологии и иммунологии университета им. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал когда закончится первая волна COVID-19. Согласно специалисту, инфекционная волна будет продолжаться, пока не переболеет 70-80% населения.

Зверев поясняет, что если инфекция попадает в популяцию – она уже никуда не исчезнет. Соответственно, популяция должна выработать иммунитет, а это возможно только если переболеет большинство её представителей.

«Мы же понимаем сейчас, что процентов 60 людей болеют этой инфекцией бессимптомно, они являются носителями, и поэтому вирус так и будет распространяться», — цитирует Зверева РБК.

Вирусолог ожидает, что новые случаи заражения продолжат фиксироваться, но причин для введения ограничительных мер нет.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Испании увеличилось на 400 процентов.

темы
Россия
коронавирус
прогноз
пандемия
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