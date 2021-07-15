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Аэропорт Шереметьево «тонет» — самолёты не могут приземлиться
15 июля, 2021 15:27
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Tg-канал Readovka
Долгожданный для жителей столицы дождь обернулся проблемами для сотрудников аэропорта Шереметьево. Всё дело в том, что аэровокзал начал уходить вод воду из-за ливня. Об этом сообщают очевидцы.
Известно также, что с настоящее время в небе над Москвой кружатся воздушные судна, из-за дождя они не могут пойти на посадку, передаёт Telegram-канал Baza.
Несмотря на то, что уже залило стоянки самолетов и подземную парковку, люди по-прежнему верят в то, что им удастся улететь.
Ранее в берлинском аэропорту задержали писательницу Светлану Алексиевич за «бомбу» в сумке.
Tg-канал Baza
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Аэропорт Шереметьево затопило. Как вы думаете, граждане смогут улететь или все-таки придется сдать билеты?
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