Адвокат семьи Тесака рассказал о предстоящем осмотре националиста

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29 сентября пройдет осмотр тела националиста Максима Марцинкевича — Тесака адвокатом семьи Алексеем Михальчика со специалистами.

Ранее он сообщил, что Тесака, которого нашли мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске, похоронят 3 октября на Кунцевском кладбище в Москве.

По его словам, в настоящий момент уточняется время похорон.

Напомним, 16 сентября Максим Марцинкевич был обнаружен мертвым в СИЗО № 3 города Челябинска. Следстве уверяет, что мужчина вскрыл вены, а затем, желая довести дело до конца, повесился. На кадрах осмотра тела видно, чо следов удушья на его шее нет, однако следствие игнорирует этот факт.