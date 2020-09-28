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Не сдадимся: Адвокат семьи Тесака рассказал о расследовании «суицида» националиста

Анастасия Красильникова
28 сентября, 2020 20:43
2 мин
Фото
Фото: Flickr

Похороны националиста Максима «Тесака» Марцинкевича состоятся 3 октября на Кунцевском кладбище, сообщил журналисту «Русской планеты» адвокат семьи погибшего Алексей Михальчик.

Защитник отметил, что время проведения церемонии родственники Максима пока не уточнили.

Также Михальчик прокомментировал видеозапись посмертного осмотра тела Марцинкевича, которую ранее опубликовал правозащитный центр «РОД» (к моменту публикации заметки оно было удалено за нарушение правил сервиса с формулировкой «содержит сцены наготы или материалы сексуального характера»). На кадрах, которые стремительно распространились в Сети отчетливо видны следы, предположительных, пыток Максима. Напомним, следствие уверяет, что активист покончил с собой.

«Мы [сторона защиты] сразу говорили о том, что просто так это не оставим. До похорон будем пытаться провести осмотр тела — собираемся пригласить в морг судмедэксперта», — заявил Михальчик.

Напомним, 16 сентября Максим Марцинкевич был обнаружен мертвым в СИЗО № 3 города Челябинска. Следстве уверяет, что мужчина вскрыл вены, а затем, желая довести дело до конца, повесился. На кадрах осмотра тела видно, чо следов удушья на его шее нет, однако следствие игнорирует этот факт.

темы
экспертиза
самоубийство
Максим Марцинкевич
2 мин