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Адвокат Сапеги сообщил о следственных действиях и пожаловался на подписку о неразглашении
1 июня, 2021 23:25
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instagram.com/sapega_sofia_
В Беларуси провели следственные действия с арестованной россиянкой Софьей Сапегой.
Один из адвокатов Александр Филанович заявил о прошедших мероприятиях. При этом он пояснил, что подробностей и комментариев по поводу произошедшего не будет «в связи с подпиской о неразглашении».
Ранее юрист не исключил, что Сапеге предъявят обвинение, однако этого не случилось, и следственные действия состоялись 1 июня, сообщает РИА «Новости».
До этого правозащитник говорил о том, что в изоляторе КГБ у арестованной в Беларуси российской гражданки Софии Сапеги случаются панические атаки, но она с ними справляется.
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