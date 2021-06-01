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У арестованной в Беларуси россиянки Софии Сапеги случаются панические атаки
1 июня, 2021 02:03
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instagram.com/sapega_sofia_
В изоляторе КГБ у арестованной в Беларуси российской гражданки Софии Сапеги случаются панические атаки, но она с ними справляется, сообщил её правозащитник Александр Филанович.
Девушка сообщила, что чувствует себя нормально. «Иногда бывают панические атаки, но в целом она справляется с ними. Не жалуется», — сказал Филанович, передает белорусское Euroradio.
Напомним, Сапега была задержана вместе с оппозиционером Романом Протасевичем. Самолет, на котором они летели, принудительно посадили в Минске 23 мая. Белорусские правозащитники уже признали Сапегу политзаключённой.
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