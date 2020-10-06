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90 тысяч рублей в месяц: где в России зарабатывают такие деньги

Артем Денисов
6 октября, 2020 01:14
2 мин
рубли
Фото: pixabay.com

Зарплата жителей трех российских городов превышает 90 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании.

Больше всего зарабатывают в Москве и Санкт-Петербурге, а также на Севере, меньше всего – на Северном Кавказе. При этом уровень зарплат сильно отличается как от отрасли к отрасли, так и в зависимости от региона.

Крупные города России, являющиеся центрами притяжения рабочей силы, так же имеют существенные различия в уровне оплаты труда и соотношения заработной платы к стоимости товаров и услуг.

Рейтинг был составлен на основе расчета соотношения средних зарплат в 100 крупнейших городах и стоимости стандартного потребительского набора, отмечает РИА Новости.

Тем временем, большинство жителей России считают, что для нормальной жизни нужно зарабатывать как минимум 50 тысяч рублей в месяц.

31,2% опрошенных говорят: чтобы жить нормально, нужно 50–70 тысяч рублей в месяц. 25% россиян назвали сумму в 70–100 тысяч рублей.

22,6% граждан хватит 35–50 тысяч рублей в месяц, 15,3% россиян для нормальной жизни требуется 100 тысяч рублей, а 5,4% считают, что им будет хватать ежемесячно от 20 до 35 тысяч рублей в месяц.

темы
россияне
зарплаты
финансы
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