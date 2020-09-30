Аппетиты растут: россияне назвали желаемый размер зарплаты

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Большинство жителей России считают, что для нормальной жизни нужно зарабатывать как минимум 50 тысяч рублей в месяц.

Как говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, 31,2% опрошенных считают: чтобы жить нормально, нужно 50–70 тысяч рублей в месяц. 25% опрошенных россиян назвали сумму в 70–100 тысяч рублей.

22,6% граждан хватит 35–50 тысяч рублей в месяц, 15,3% россиян для нормальной жизни требуется 100 тысяч рублей, а 5,4% считают, что им будет хватать ежемесячно от 20 до 35 тысяч рублей в месяц.

90,9% респондентов сообщили, что их реальный доход не соответствует желаемому.

Большинство тех, кто сообщил о доходе в 70-100 тысяч рублей - жители Москвы и Московской области, сообщает «Прайм».

Ранее главным параметром идеальной работы россияне назвали высокую зарплату. Далее среди критериев идут стабильность и на третьем месте - хороший коллектив. О высокой зарплате в идеальной работе заявили 67% участников исследования, за стабильность выступают 58% россиян, хороший коллектив как условие идеальной работы назвали 48% опрошенных.