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Люди
90 процентов переболевших ковидом москвичей «подхватили» индийским штамм
18 июня, 2021 15:28
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с распространением коронавируса в городе. По его словам, ранее болевшие ковидом граждане, почти в 90% случаев вновь становятся заложниками вируса, только во второй раз их иммунной системе приходится бороться с мутрировавшим агрессивным индийским штаммом, называемым «дельта».
«Для того, чтобы противостоять человеку ему, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу», — объяснил Собянин.
По его словам, ежедневно в Москве вводятся новые корпуса в больницах для больных с COVID-19, передаёт ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила о том, что обязательную вакцинацию от коронавируса введут во всей России.
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