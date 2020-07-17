88-летнюю москвичку изнасиловал и убил пьяный рецидивист

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Сотрудники столичной полиции установили личность злоумышленника, изнасиловавшего и жестоко убившего 88-летнюю пенсионерку, а также нанесшего ранения ее внуку.

По подозрению в совершении этого бесчеловечного преступления силами правоохранительных органов был задержан московский бомж, которому на момент совершения преступления было 35 лет. Столичный бомж не в первый раз попадает на радары правоохранительных органов – мужчина ране неоднократно судим.

Изнасилование 88-летней пенсионерки было, со слов подозреваемого, совершено в состоянии алкогольного опьянения. При этом выпивал убийца вместе с внуком бабушки, который также был небезразличен к горячительным напиткам, сообщает издание «Московский комсомолец».

Правоохранительные органы предупреждают об опасности распития алкогольных напитков с незнакомыми ранее судимыми лицами, не имеющими постоянного места жительства.

Ранее сообщалось, что омич убил беременную знакомую и поджег ее труп.