По состоянию на 16 июля 10:30
Заболевших752 797
За последние сутки6 428
Выздоровело531 692
Умерло11 937
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

88-летнюю москвичку изнасиловал и убил пьяный рецидивист

Михаил Орлов
17 июля, 2020 10:14
2 мин
Могила
Unsplash

Сотрудники столичной полиции установили личность злоумышленника, изнасиловавшего и жестоко убившего 88-летнюю пенсионерку, а также нанесшего ранения ее внуку.

По подозрению в совершении этого бесчеловечного преступления силами правоохранительных органов был задержан московский бомж, которому на момент совершения преступления было 35 лет. Столичный бомж не в первый раз попадает на радары правоохранительных органов – мужчина ране неоднократно судим.

Изнасилование 88-летней пенсионерки было, со слов подозреваемого, совершено в состоянии алкогольного опьянения. При этом выпивал убийца вместе с внуком бабушки, который также был небезразличен к горячительным напиткам, сообщает издание «Московский комсомолец».

Правоохранительные органы предупреждают об опасности распития алкогольных напитков с незнакомыми ранее судимыми лицами, не имеющими постоянного места жительства.

Ранее сообщалось, что омич убил беременную знакомую и поджег ее труп.

темы
Москва
убийство
изнасилование
2 мин