Омич убил беременную знакомую и поджег ее труп

Общество

Unsplash

35-летний житель Омска был задержан силами областного управления следственного комитета по подозрению в убийстве и поджоге беременной женщины.

О происшествии стало известно после сообщения соседями женщины о начавшемся пожаре в многоквартирном доме. В ходе осуществления силами МЧС тушения пожара было найдено тело женщины. Впоследствии было также установлено, что на момент смерти потерпевшая была беременна ребёнком. Тело женщины имело характерные повреждения, свидетельствующие о насильственном характере смерти.

После совершения предусмотренных законом действий был установлен Омич, которых в последнее время преимущественно проживал в столице. Решивший посетить свою подругу Омич вступил с последней в конфликт, после чего нанес ей удары, от которой она скончалась. С целью избавления от улик злоумышленник облил труп легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что в Астрахани знакомый убил друга и изнасиловал его вдову.