7 ноября в Одессе объявлен днём траура

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Одесские власти объявили 7 ноября днём городского траура в связи со смертью писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого. Об этом заявили в пресс-службе мэрии Одессы.

«В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура», - сообщается на официальном сайте городского совета Одессы.

Распоряжение подписано мэром города Геннадий Труханов, который также выразил соболезнования семье и близким Жванецкого. В память о сатирике в Одессе будут приспущены флаги с траурными лентами, передаёт «ТАСС».

Напомним, о смерти Михаила Михайловича Жванецкого стало известно 6 ноября. Ему было 86 лет. По заявлению директора артиста, умер он из-за возраста и сопутствующих болезней.

Историю великого сатирика вы можете прочитать в статье «Русской планеты» о Жванецком.