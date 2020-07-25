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Общество
30 июля в Киргизии пройдет национальный траур по погибшим от COVID-19
25 июля, 2020 14:07
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Pixabay
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил, что 30 июля будет объявлен Днем национального траура по жертвам COVID-19.
В своем сообщении президент выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал в день поминовения читать Коран.
«В сердце каждого кыргызстанца трудности, тяжелые потери. Желаю своим соотечественникам терпения и мужества. Пусть земля будет пухом для всех умерших», — цитирует главу Киргизии РБК.
Ранее премьер Киргизии снял с себя ответственность за дефицит лекарств в аптеках.
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