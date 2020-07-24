Премьер Киргизии снял с себя ответственность за дефицит лекарств в аптеках

Общество

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Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов обвинил в дефиците лекарств в стране аптеки и перекупщиков. Он также назвал завышение цен необоснованным.

На заседании оперативного штаба по борьбе с пандемией, 24 июля, глава правительства Кыргызстана заявил о том, что в стране созданы все условия для непрерывного завоза необходимых для лечения COVID-19 лекарств. Боронов также напомнил о регулярных госзакупках.

Однако премьер открыто выразил свое негодование по поводу сложившейся ситуации: «Вместе с тем, некоторые из аптек работают с перекупщиками. Поэтому наблюдается дефицит лекарств и завышение цен на них».

Как передает REGNUM, чиновникам из кабмина поручено взять ситуацию с препаратами на особый контроль.