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Общество
Премьер Киргизии снял с себя ответственность за дефицит лекарств в аптеках
24 июля, 2020 20:57
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Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов обвинил в дефиците лекарств в стране аптеки и перекупщиков. Он также назвал завышение цен необоснованным.
На заседании оперативного штаба по борьбе с пандемией, 24 июля, глава правительства Кыргызстана заявил о том, что в стране созданы все условия для непрерывного завоза необходимых для лечения COVID-19 лекарств. Боронов также напомнил о регулярных госзакупках.
Однако премьер открыто выразил свое негодование по поводу сложившейся ситуации: «Вместе с тем, некоторые из аптек работают с перекупщиками. Поэтому наблюдается дефицит лекарств и завышение цен на них».
Как передает REGNUM, чиновникам из кабмина поручено взять ситуацию с препаратами на особый контроль.
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