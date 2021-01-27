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12 террористов ИГ* пытались ворваться в Турцию – среди них граждане России

Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 14:46
1 мин
Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 14:46
1 мин
MIGnews.com
MIGnews.com

В Турции силовикам удалось задержать 12 боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Они пытались попасть на территорию страны из Сирии, но их вовремя схватили.

В Министерстве национальной обороны Турции заявили о том, что среди задержанных имеются граждане РФ – целых пять человек, передает ТАСС.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике не осталось террористов.

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Турция
террористы
ИГ
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