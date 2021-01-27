Новости Общество
Общество
12 террористов ИГ* пытались ворваться в Турцию – среди них граждане России
27 января, 2021 14:46
1 мин
1 мин
MIGnews.com
В Турции силовикам удалось задержать 12 боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Они пытались попасть на территорию страны из Сирии, но их вовремя схватили.
В Министерстве национальной обороны Турции заявили о том, что среди задержанных имеются граждане РФ – целых пять человек, передает ТАСС.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике не осталось террористов.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку