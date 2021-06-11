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11 июня объявлено днем траура в связи со смертью Шойгу
11 июня, 2021 10:48
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Pixabay
В Республике Тыва объявлен однодневный траур в связи со смертью сестры министра обороны России, депутата Госдумы Ларисы Шойгу. 11 июня в регионе будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и передачи.
Траур объявлен указом врио главы Тувы Владиславом Ховалыгой.
В подписанном им документе говорится: «В связи с кончиной депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ларисы Кужугетовны Шойгу... объявить 11 июня 2021 года днем траура в Республике Тыва».
Лариса Шойгу умерла 10 июня. Ей было 68 лет. Источник в окружении Шойгу назвал причиной смерти тяжелую и продолжительную болезнь.
Вопрос по теме:
Траур в России на местном уровне, как правило, объявляется при единовременной гибели более 10 человек. Вы считаете правильным решение в Тыве о трауре 11 июня?
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