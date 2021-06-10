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Умерла избранная в Госдуму от «Единой России» сестра Сергея Шойгу
10 июня, 2021 14:33
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Duma.gov.ru
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил о смерти Ларисы Шойгу - депутата Госдумы, сестры министра обороны. Причины смерти не называются.
Неверов написал в Facebook: «Светлая память Ларисе Кужугетовне. Сил и мужества родным и близким пережить эту трагическую утрату».
Руководитель думской фракции охарактеризовал Ларису Шойгу как человека, «беззаветно преданного своей родной Республике Тыва». Он считает смерть депутата большой потерей для всех.
Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. Она стала депутатом в 2007-м.
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