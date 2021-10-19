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Завершено расследование уголовного дела в отношении «кавказцев» из московского метро
19 октября, 2021 15:28
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vashdosug.ru
Правоохранители ГСУ СК РФ по г. Москве завершили расследование уголовного дела в отношении трех мужчин кавказской национальности, которые приставали к девушке в метро. Им вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
Материалы переданы в прокуратуру.
По версии следствия, преступление было совершено 12 октября около станции «Текстильщики». Группа мужчин 27, 30 и 36 лет начала приставать к пассажирке. За девушку заступился свидетель, после чего мужчины переключились на него. За новую жертву заступились другие пассажиры. Агрессивных кавказцев вытолкнули из вагона.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил фигурантов в СИЗО.
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