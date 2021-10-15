Установлены четыре участника конфликта на станции метро «Текстильщики»
По делу о конфликте с кавказцами 12 октября в московском метро установили четырех виновников. Об этом сообщили в МВД России по Москве.
Полиция задержала участников конфликта и отвезла в отдел. На всех составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает телеканал «360». Материалы переданы в суд.
В полиции не раскрыли, кого именно наказали.
Ранее сообщалось, что заступившегося в конфликте с кавказцами в метро мужчину оштрафовали. Размер взыскания составил 1 тыс. рублей.
Напомним, инцидент на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии московского метро попал на видео. Пострадавших в конфликте не было. Словесная перепалка произошла после замечания 58-летней женщины.
До этого произошло подобное ЧП с участием дагестанцев. Они избили 25-летнего парня Романа Ковалева, заступившегося за девушку.