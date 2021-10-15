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Происшествия
Заступившегося в конфликте с кавказцами в метро мужчину оштрафовали
15 октября, 2021 12:26
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
После конфликта в московском метро с участием кавказцев стало известно о привлечении участников инцидента к административной ответственности. Их оштрафовали на 1 тыс. рублей за мелкое хулиганство.
Об этом пишет Telegram-канал 112. По его данным, словесная перепалка в метро случилась после замечания 58-летней женщины. За нее заступился мужчина.
Он также заплатит 1 тыс. рублей штрафа.
Ранее появилось видео из метро, как кавказцы пристают к женщине - за нее заступаются остальные. Пассажиры вызвали полицию и предупредили машиниста.
До этого в метро произошел похожий инцидент с дагестанцами. Пострадал 25-летний Роман Ковалев - ему сломали кости лица и нос.
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