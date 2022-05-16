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Ещё одну участницу Pussy Riot объявили в розыск. Силовиков смутили посты в Twitter
16 мая, 2022 12:50
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Министерство внутренних дел России объявило в розыск муниципального депутата Басманного района Москвы, участницу феминистской панк-рок группы «Pussy Riot» и активистку Людмилу (Люсю) Штейн. Соответствующая информация размещена в базе вышеупомянутого ведомства.
Напомним, ранее СК РФ начал проверять публикации Штейн в ее Twitter-аккаунте, заподозрив девушку в распространении фейковых сведений о ВС РФ.
Известно, что в апреле активистка уехала из России на фоне развернувшейся на Украине ситуации. Она разместила в Сети видеозапись, как срезает браслет слежения, с которым была вынуждена ходить из-за решения суда по «санитарному делу».
К слову, пару дней назад уголовное дело завели на другую активистку Pussy Riot.
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