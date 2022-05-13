На участницу Pussy Riot завели дело после шаманского обряда
На активистку Анну Кузьминых завели уголовное дело за демонстрацию сожжения самодельного чучела президента России Владимира Путина. Де факто ее преследование вызвано «надругательством над государственным флагом России»
Сообщается, что после начала специальной военной операции России в Украине, активисты и сторонники арт-группы Pussy Riot Устроили на побережье Тбилисского водохранилища акцию, в ходе которой сожгли привязанное к столбу чучело Владимира Путина. Известно, что самодельная фигура из соломы была завёрнута в российский флаг. Тогда перформанс остался незамеченным, однако спустя месяц действия акционистов все же привлекли внимание ФСБ. Сотрудники силового ведомства, увидев в Instagram аккаунте активистки соответствующий видеоряд, завели на Кузьминых дело по статье о надругательстве над российским государством флагом (ст.329 УК РФ)