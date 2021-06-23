Вожатую детского лагеря под Москвой арестовали за убийство коллеги
23-летней вожатой детского лагеря под Москвой предъявили обвинение в убийстве коллеги. Она арестована. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.
Напомним, инцидент случился накануне в детском лагере «Лесной лорд» в посёлке Доброе Пушкинского района. Девушки выпивали. В какой-то момент между ними возник спор, кто является лучшей вожатой. Не сумев убедить оппонентку в своей значимости, обвиняемая схватила нож и трижды ударила им коллегу в область груди. Девушка выбежала в коридор и скончалась.
Обвиняемая призналась в совершении преступления. Известно, что девушки учились в одном высшем учебном заведении, а в лагере проходили практику, передаёт РИА Новости.