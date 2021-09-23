«Володе передайте»: неизвестный мужчина угрожает российскому президенту терактом через пять часов
В Екатеринбурге неизвестный мужчина позвонил оперативникам с предупреждением — через пять часов будет совершена страшная террористическая атака. Фразой «Володе передайте» он приказал сообщить о приближающейся угрозе президенту России Владимиру Путину и даже выкатил определённые условия.
«Через пять часов чтобы ВВС, ВКС, ВМФ, пехота были в готовности. Это приказ», — заявил он.
Экстренные службы Екатеринбурга приступили к проверке информации об угрозе теракта. Неизвестный также сообщил, что удар будет нанесён с некой «другой стороны».
К текущему моменту известно, что код номера, с которого звонил мужчина, принадлежит Канаде. Вероятнее всего, он делал звонок с помощью IP-телефонии, передаёт URA.RU.
Ранее в Екатеринбурге задержали россиянина и четырёх граждан Таджикистана. Они готовили теракты.