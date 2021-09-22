В Екатеринбурге россиянин и четверо мигрантов вдохновились талибами* и готовили теракты
Полицейские задержали в Екатеринбурге гражданина РФ и четырёх уроженцев Таджикистана. Они, вдохновившись талибами*, готовили теракты.
Известно, что россиянина по фамилии Сангчаров и таджика Мусофирова подозревают теперь в создании террористического сообщества в городе. Следователи полагают, что они настолько поверили в идеи талибов*, что решили продолжить их дело в России — создали собственную ячейку и стали искать сторонников.
«Штаб» так называемой организации располагался в квартире на улице Свердлова. Здесь проходили собрания при участии Сангчарова, Мусофирова, а также трёх других граждан Таджикистана. Они собирались совершить теракты против иноверцев и успели даже сделать трехкилограммовое взрывчатое вещество, расфасовать его и оставить на хранение в разных помещениях Екатеринбурга.
Довести дело до конца им не удалось. Силовики накрыли пятёрку. Россиянина и таджику светят до 30 лет лишения свободы, остальных тоже ждет суровое наказание, передаёт Telegram-канал Baza.
Ранее стало известно о том, что талибы* «берут» уроки у Кремля по контролю граждан.
*«Талибан» (*талибы) - запрещенная в РФ террористическая организация.