«Вы в розыске»: суд в Москве арестовал девушку на пять суток за антивоенный твит
Останкинский районный суд столицы арестовал на пять суток жительницу Москвы Софию Аттарову за антивоенный пост в социальной сети Twitter. Известно, что девушка вместе с адвокатом намерена бороться за свою свободу - подают жалобу на постановление.
По словам москвички, она была задержана полицейскими 1 марта на станции метро «Фонвизинская» - ее вычислили посредством системы опознавания лиц. Силовики попросили показать документы, а на вопрос Аттаровой, что происходит, ответили: «вы в розыске». Девушку завели в полицейскую будку и держали в неизвестности вплоть до приезда полицейских из ОВД Бутырского района. Как оказалось, их интересовало, принимала ли она участие в антивоенных митингах.
Несмотря на то, что на каждый день акции протеста у Аттаровой было железное алиби, девушку обвинили в организации или проведении несогласованных митингов. Статью на москвичку повесили за пост в Twitter, но не уточнили, какой именно. Аттарова предположила - это репост петиции с сайта Change.org.
Адвокат девушки Денис Елисеев сообщил, что вероятнее всего, в пятницу состоится заседание по делу в Мосгорсуде, передает РБК.
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