Госдума единогласно разрешила сажать россиян на 15 лет за публикацию неофициальных данных о ВС РФ
Законопроект о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации, касающейся российских Вооруженных сил, окончательно принят Госдумой сразу во втором и в третьем чтении. Документ не вызвал вопросов, парламентарии единогласно проголосовали «за».
Наказывать будут и штрафом, и лишением свободы. За разлетевшиеся по Интернету фейки придется платить от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей, либо же отправиться в тюрьму максимум на три года.
Если же в распространении не соответствующей позиции властей информации принимала участие группа лиц, либо данной преступной деятельностью занимался человек, используя свое служебное положение, свободы лишат до 10 лет. Если фейки привели к тяжелым последствиям, от 10 до 15 лет лишения свободы, передает ТАСС.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, почему так важно принять закон о фейках в ультра короткие сроки и причем тут спецоперация.