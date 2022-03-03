Законопроекты об ответственности за распространение фейков рассмотрят 4 марта
Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин убежден, что возможности социальных сетей ни в коем случае нельзя игнорировать.
По его словам, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube ведут сейчас настоящую информационную войну против России после объявления спецоперации на Украине. Именно на этих ресурсах распространяются разного рода сведения о событиях, разворачивающихся в республике, а раз соцсети подчиняются Вашингтону, они не соответствуют действительности.
Депутаты предлагают ввести административную и уголовную ответственность.
«Мы не можем не реагировать на происходящее. Принимать решение об ответственности за распространение фейков необходимо», - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что соответствующие законопроекты будет рассмотрен уже завтра, 4 марта.
Напомним, за распространение фейков в России начнут штрафовать до 5 миллионов рублей и сажать в тюрьму на 15 лет.