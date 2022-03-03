Россиянин получит пятнадцать лет тюрьмы за заведомо ложные фейки
Специальным комитетом Государственной думы одобрен проект закона об уголовном наказании за распространение так называемых «фейков» в отношении действий российских военных сил.
В Законопроекте перечислены несколько пунктов, направленных на сохранение полной объективности информационного освещения спецоперации РФ в Украине.
Таким образом:
1.5 млн рублей, или 3 года колонии вменяется нарушителю за заведомо ложные фейки.
От 3 до 5 млн, или от 5 до 10 лет колонии будет грозить за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды.
До 15 лет колонии получат преступники, распространяющее заведомо ложные фейки, в свою очередь повлекшие за собой тяжкие последствия.
Кроме того, законодательно теперь будут преследоваться и россияне, призывающие к «воспрепятствованию использования войск России для защиты интересов страны, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования».
Если до внесения законопроекта россиянину грозило только административное наказание, сейчас, кроме штрафа в 300 тыс рублей, преступившему закон гражданину, может вменяться до трех лет лишения свободы.