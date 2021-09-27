В Уфе пятеро неонацистов до 20 лет готовили теракты против силовиков
В столице Башкирии сотрудники Федеральной службы безопасности задержали участников неонацистской группировки. По данным силовиков, они готовили теракты против правоохранителей.
Известно, что всего задержаны пять членов преступного объединения. Им по 18-20 лет. Все они являются жителями Уфы.
В ходе обыска работники ФСБ обнаружили самодельные бомбы, портреты главарей Третьего рейха и неонационалиста Степана Бандеры, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
Против членов группировки возбуждены уголовные дела по статьям «приготовление к террористическому акту», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» а также «незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств», передаёт РИА Новости.
Ранее в столице РФ водитель напал на сотрудников ДПС и пистолетом.