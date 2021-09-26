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Происшествия
В Москве водитель напал с пистолетом на сотрудников ДПС и сбежал
26 сентября, 2021 13:31
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
На севере Москвы водитель автомобиля Mercedes напал с пистолетом на сотрудников ДПС и скрылся.
Инцидент произошел на улице 8 Марта. Сотрудники ДПС остановили машину, проехавшую на красный свет. За рулем иномарки находился мужчина средних лет. Водитель оказал сопротивление и сбежал.
Причины его поступка пока не известны, сообщает телеграм-канал «360».
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